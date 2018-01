Ruby Rose sitzt nach Operation im Rollstuhl

Erst auf Twitter, dann auf Instagram (beide siehe unten) postete Ruby Rose Fotos von sich im Rollstuhl. Sie habe seit einem Jahrzehnt Probleme mit der Wirbelsäule, jetzt habe sie sich endlich operieren lassen, klärte sie ihre Follower auf.

So..For the past few years (decade) I’ve been dealing with a spine issue. I am now recovering from a back procedure, but I do need to stay active, so before I get seen with my cane and wheel chair in public, I’d rather put it out there that I’m fine and going to be fine. pic.twitter.com/7nVw5fIk3k