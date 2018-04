Russell Crowe macht mit Auktion 3,7 Mio. Dollar

Innerhalb von nur fünf Stunden hat der 54-Jährige dank der Versteigerung, die vom Auktionshaus Sotheby's Australia durchgeführt worden war, rund 3,7 Millionen Dollar verdient.

Unter den über 200 Stücken, die angeboten worden waren, befanden sich zahlreiche Sammlerobjekte wie die Rüstung, die er in seiner Oscar-prämierten Rolle als "Gladiator" getragen hat. Allein sie brachte 125.000 Dollar ein.

The Art of Divorce



In case anyone is interested ... $3.7m at the coal face and around $350k of conversations ongoing ... and a bunch of stuff I didn’t really want to sell coming home ... not a bad hourly rate for a 5 hour shift . Hope you are happy and busy