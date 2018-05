Ryan O'Neals Sohn nach Überfall verhaftet

Schock für Hollywood-Star Ryan O'Neal ("Lovestory", "Bones"): Sein Sohn Redmond, ein Synchronsprecher, soll am Dienstag einen Gemischtwarenladen in Santa Monica überfallen haben. Laut "The Blast" hat er gegen 2.30 Uhr morgens den Verkäufer mit einem Messer bedroht und ihn aufgefordert, ihm Geld aus der Kasse zu geben.

Danach ist er aus dem Geschäft geflüchtet, konnte aber wenig später von der Polizei festgenommen werden. Die Beamten fanden bei ihm das Messer, mit dem er den Verkäufer bedrohte.

Redmond O'Neal bleibt vorerst in Haft

Demnächst muss der 33-Jährige vor der Gericht. Bis dahin bleibt er wegen der Verletzung seiner Bewährungsauflagen in Haft.

In den vergangenen Jahren ist Redmond immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt, meistens wegen Drogen. Schon seit Jahren kämpft er gegen seine Drogenabhängigkeit. 2010 machte er zwar einen Entzug, wurde aber kurz darauf wieder rückfällig.

Redmond ist der Sohn von den Schauspielern Ryan O'Neal und der bereits verstorbenen Farrah Fawcett ("Drei Engel für Charlie", "Extremities").

