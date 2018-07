Stars lesen rührende Story von US-Einwanderin

Ryan Reynolds, Glenn Close, Chadwick Bosemann, Amy Schumer, Tim Robbins, der Rapper Method Man und zahlreiche andere Promis sind in dem vier Minuten langen Videoclip zu sehen. Sie alle lesen eine kurze Geschichte vor, die von einer jungen Honduranerin erzählt worden ist.

Mirian, so der Name der jungen Frau, floh im Jänner 2018 gemeinsam mit ihrem damals 18 Monate alten Sohn vor politischer Verfolgung aus Honduras. Beim Überqueren einer Grenzbrück im texanischen Brownsville begab sie sich in die Hände der US-amerikanischen Einreisebehörde. Sofort wurde sie von ihrem Kind getrennt.

Vielen Stars stockte beim Lesen der Geschichte der Atem, bei einigen flossen sogar Tränen. Gyllenhaal will mit dem Clip auf die von Trump angeordnete Praxis aufmerksam machen, dass Kinder bei der illegalen Einreise in die USA von ihren Eltern getrennt werden.

Mehr als 2.300 Kinder wurden so in Auffanglager gesteckt und dort unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen von ihte Eltern getrennt untergebracht.

(baf)