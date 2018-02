Sally Field will Sohn mit Eiskunstläufer verkuppeln

Wenn Mama ihren Sohn verkuppeln will, ist das manchmal ganz schön peinlich. Nicht für Sam Greisman.

Der postete nämlich auf Twitter die Liebes-Tipps seiner prominenten Mutter Sally Field ("Nicht ohne meine Tochter"): "Hier gibt mir meine Mama Tipps, wie ich mit meinem Olympia-Crush [Adam Rippon] umgehen soll..." Darunter ein Tweet der Oscar-Preisträgerin: "Sam ... er ist wahnsinnig fesch. Finde einen Weg ihn kennen zu lernen".

Just some really helpful advice from my mom on how to deal with my Olympic crush. pic.twitter.com/shYCXwNOMf

Mama mischt sich ein

Kurz danach teilte die Oscar-Preisträgerin den Tweet und markierte Adam Rippon (28) in dem Beitrag. Sam Greisman antwortete darauf mit "Yikes" (=Ah du Schande). Adam Rippon (30), der auch auf Männer steht, hat noch nicht darauf regiert.

Schwul, na und?

Field betonte immer wieder in der Öffentlichkeit, dass es für sie ein Privileg sei, dass sie einen homosexuellen Sohn groß zieht. "Sam ist mein jüngster Sohn, seit 18 Jahren ist er schwul. Was ich dazu sage? Na und?"

"Ich finde es schrecklich, dass Leute glauben, es sei gegen die Natur oder würde der Bibel widersprechen. Es ist nicht gegen die Natur, wenn man so fühlt. Sam war immer Sam. Ein wunderbarer Mensch, der er schon immer war.

Britney ist auch ein Fan von Adam Rippon

Sally Fields Sohn ist nicht der Einzige, der auf den Eiskunstläufer Adam Rippon steht. Auch Popsängerin Britney Spears schrieb ihm auf Twitter, da sie ein großer Fan von ihm sei.

Hey @Adaripp.... I just wanted let you know that I am a fan, I am not in denial, and that you are THE MOST FUN!! Keep making us all smile at the #WinterOlympics and good luck today ✨⛸