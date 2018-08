Salma Hayek schickt Fans sexy Urlaubsgrüße

Die mexikanische Schauspielerin Salma Hayek urlaubt derzeit auf Bora Bora. Ihre knapp 7,1 Millionen Instagram-Follower lässt sie in Schnappschüssen und Videos daran teilhaben.

Für große Freude bei ihren Fans sorgen die sexy Bikini-Fotos, in denen die 51-Jährige ihre – wie sie selbst stets betont – völlig natürlichen und naturbelassenen Kurven herzeigt.



🌊🌊🌊 Ein Beitrag geteilt von Salma Hayek Pinault (@salmahayek) am Aug 10, 2018 um 11:36 PDT

#nofilter #noretouching Ein Beitrag geteilt von Salma Hayek Pinault (@salmahayek) am Aug 8, 2018 um 10:34 PDT

in weiteren Fotos zeigt sich die Schauspielerin, die als sexy Vampirin in "From Dusk Till Dawn" ihren Durchbruch und als Künstlerin Frida Kahlo ihren größten Erfolg feierte, auch völlig ungeschminkt und naturbelassen. Hayek betont auch in den Hashtags dazu: "keine Filter" und "keine Retusche".

Salma Hayek

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)