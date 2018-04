Spontane Feiern für hartes Urteil: Star knallte Tiere ab

Er ist ein Superstar und glaubte, sich alles erlauben zu können. Jahrzehnte lang ging das gut. Jetzt präsentierte ein Richter ihm die Rechnung.

Dranbekommen hat ihn die Justiz für Wilderei. 1998 drehte der inzwischen 52-jährige Shalman Khan einen Film in Jodhpur (Indien). Aus dem Fenster eines Autos ballerte er auf geschützte Hirschziegenantilopen, tötete zwei davon. Weil er und seine Mitinsassen im Wagen - es sollen vier andere Schauspieler gewesen sein - beobachtet wurden, gaben sie Gas und flüchteten vom Tatort. Die Kadaver der Tiere ließen sie liegen.

Angeklagter: Antilopen starben, weil sie sich überfressen haben

Vor Gericht behauptete Khan, die Wildhüter würden ihm aus Publicitygründen etwas anhängen wollen. Der Star behauptete, die Tiere seien eines natürlichen Todes gestorben. Sie hätten sich vielleicht nur überfressen.

Die anderen Verdächtigen, darunter laut "Guardian" die Schauspieler Saif Ali Khan und Sonali Bendre, gingen aus Mangel an Beweisen frei.

Neben fünf Jahren Gefängnis muss Khan 10.000 Rupien (126 Euro) zahlen. Die Anwälte des Schauspielers wollen Einspruch gegen das Urteil erheben. Nach dem Prozess wurde der Star in Jodhpur ins Gefängnis gebracht.

Fahrlässige Tötung auf langer Liste an Verbrechen und Vorwürfen

Schon 2015 wurde Khan für Fahrlässige Tötung verurteilt. Er bretterte im Jahr 2002 mit dem Auto in eine Gruppe Obdachloser. Ein Mann starb, Khan hatte zum Tatzeitpunkt keinen Führerschein. Der Fall liegt inzwischen beim Höchstgericht, weil der Star immer wieder Einspruch erhebt.



Ex-Freundin wirft ihm Missbrauch vor

Aishwarya Rai, die ebenfalls zu den ganz Großen in Bollywood gehört, warf ihrem Ex vor, sie verbal und physisch missbraucht zu haben. Diese Vorwürfe bestreitet der 52-Jährige.

Bishnoi feierten auf der Straße

Khan wurde nach dem Wilderei-Vorfall von einem Mitglied der religiösen Sekte Bishnoi beobachtet. Der Mann notierte damals die Autonummer und zeigte den Fall an. Die Bishnoi glauben, dass Hirschzeigenantilopen eine Reinkarnation eines Guru aus dem 15. Jahrhundert sind. Die Bishnoi feierten nach der Urteilsverkündung auf der Straße.

Mehr Kohle als Ed Sheeran

Bollywood macht mehr Filme und mehr Geld als Hollywood - und hat die größeren Stars, auch wenn sie bei uns nicht so bekannt sind. Salman Khan ist in Indien ein Superstar. Seit 1989 hat er 85 Filme gedreht. Forbes reiht ihn unter die bestverdienenstens Schauspieler der Welt. 2017 hat er laut "Forbes" 37 Millionen verdient. Zum Vergleich: Ed Sheeran verdient 2017 ein bisschen weniger (vier Plätze hinter Khan in der "Forbes"-Liste).

(lam)