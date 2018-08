Sunrise-Avenue-Star Samu Haber hat sich verlobt

Nur selten spricht Samu Haber über sein Liebesleben. "Zu meinem Beziehungsstatus habe ich noch nie etwas gesagt und das bleibt auch so", erklärte der"Sunrise Avenue"-Sänger im Februar gegenüber dem "Berliner Kurier". Zuletzt kursierten noch Gerüchte, der 42-Jährige sei Single.

Samu bestätigt Verlobung

Doch nun hat er sich verlobt, wie er gegenüber der finnischen Zeitung "Iltasanomat" bestätigte. Ein Ring an seinem linken Finger soll ihn verraten haben. Um wen es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Laut dem Blatt wolle er die Verlobung nicht weiter kommentieren.

Erst im Mai gab der Finne bekannt, dass er sich von der deutschen TV-Show "The Voice" eine Auszeit gönnen will. "Es waren vier wunderbare Staffeln bei The Voice und ich bin sehr dankbar für dieses Erlebnis. Besonders für den Sieg im letzten Jahr mit Natia! Aber obwohl The Voice eines der coolsten Abenteuer in meinem bereits erstaunlichen Leben war, ist es Zeit für mich, auszusteigen und jemand anderen den Buzzer schlagen zu lassen. Ich weiß, dass ich The Voice vermissen werden, aber ich spüre, dass ich eine Pause vom Fernsehen brauche und mehr Zeit abseits des süßen Show-Business' verbringen möchte.", schrieb er vor einigen Monaten auf Facebook.

(LM)