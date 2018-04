Samuel L. Jackson trägt sein Konterfei am Körper

"He's in every movie", sagte man früher über Samuel L. Jackson (bevor Dwayne "The Rock" Johnson die Filmwelt im Sturm eroberte und diesen Satz für sich beanspruchte). Die Schauspiel-Ikone steht noch immer extrem oft vor der Kamera, sorgt aber auch zunehmend abseits der großen Leinwand für Aufsehen.

Auf Instagram feiert Samuel L. Jackson gerade sein eigenes Vermächtnis samt integriertem Coolness-Faktor. Er schlüpfte in drei T-Shirts, die sein eigenes Konterfei zeigen - darunter ein "Pulp Fiction"-Motiv; ein Schnappschuss von "Shaft" und ein gewöhnliches Porträt.

Immer zum Spaßen aufgelegt, imitierte Jackson auch gleich den Gesichtsausdruck, der auf dem jeweiligen Kleidungsstück zu sehen ist.

(lfd)