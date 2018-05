Bullock verrät welcher Co-Star am besten küsst

Wer sich den "brennenden Fragen" von Ellen DeGeneres stellt, muss bereit sein, Geheimnisse und Peinlichkeiten aus seiner bzw. ihrer Vergangenheit preiszugeben. In der letzten Ausgabe der "Ellen Show" stellte sich Hollywood-Star Sandra Bullock dem Verhör.

Keanu Reeves am 7. November 2017 in Mailand. (Bild: imago stock & people) Keanu Reeves am 7. November 2017 in Mailand. (Bild: imago stock & people)

"Penis facials"

Was sie möge, das sonst niemand leiden könne, wurde die Aktrice beispielsweise gefragt. Die klare Antwort: "Penis facials". Dabei handelt es sich um Gesichtsbehandlungen mit dem Enzym EGF (Epidomal Growth Factor), das in den Vorhäuten koreanischer Säuglinge zu finden ist. Klingt skurril, soll aber höchst wirksam sein. Der Spitzname "Penis facial" stammt übrigens von Bullock selbst.

Keanu ist der beste Küsser

"Mit welchem Co-Star hat das Küssen am meisten Spaß gemacht?" wollte Ellen DeGeneres auch noch wissen. "Keanu Reeves", verriet Bullock. Mit ihm hatte sie 1994 "Speed" und 2006 "Das Haus am See" gedreht. Hugh Grant ("Ein Chef zum Verlieben") und Ryan Reynolds ("Selbst ist die Braut") können offenbar nicht mit Keanu mithalten.

(lfd)