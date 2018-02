Sarah J. Parker reagiert auf Kim Cattralls Posting

Die "Sex and The City"-Darstellerin Kim Cattrall sorgte in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen. Ihr kleiner Bruder Chris (55) sei abgängig, schrieb sie und startete per Instagram und Twitter einen Suchaufruf.

Nur wenige Stunden später wurde seine Leiche gefunden. Zahlreiche Fans, Kollegen und Freunde drückten daraufhin auf Twitter der Schauspielerin ihr Beileid aus, auch ihre ehemalige "Sex and The City"-Kollegin Sarah Jessica Parker.

Kim Cattrall wettert gegen Kim

Schon seit Jahren wurde gemunkelt, dass die beiden einander nicht ausstehen können. Kim Cattrall bestätigte die Gerüchte, indem sie auf Parkers Posting reagierte.

"Ich brauche deine Liebe und Unterstützung in diesen tragischen Zeiten nicht @sarahjessicaparker", antwortete Kim.

"Lass mich SEHR deutlich sein (falls ich es bisher noch nicht war). Du gehörst nicht zur Familie. Du bist nicht meine Freundin. Deshalb schreibe ich dir um dir ein letztes Mal zu sagen, dass du endlich aufhören sollst unsere Tragödie für deine Zecke auszunutzen, um dein "nettes Mädchen"-Image wieder herzustellen", führte sie noch an.

"Es gibt keinen Streit"

Nun sprach Sarah Jessica Parker mit "People" zum ersten Mal darüber. Laut der Darstellerin gäbe es gar keinen Streit, weil nur eine Person streiten würde: "Es gab keinen Kampf; es war komplett fabriziert, weil ich eigentlich nie geantwortet habe. Und ich werde es nicht tun, denn Kim musste sagen, was sie sagen musste, und das ist ihr Privileg.".

Sarah Jessica Parker

Scheiterte die Fortsetzung der "Sex And The City"-Filmreihe an Kim Cattrall? "Ich habe nie darüber gesprochen, außer dass einige von uns enttäuscht waren [weil der Film nicht stattfand]. Aber ich habe niemals auf Kims Gespräch mit Piers Morgan geantwortet, wo sie Dinge gesagt hat, die wirklich verletzend für mich waren.", so Parker. Dass eine andere Schauspielerin die Figur der Samantha übernimmt, könne sie sich nicht vorstellen, sagte Parker gegenüber "People".

(red)