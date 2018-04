Sarah Jessica Parker verkauft Schuhe in NYC

Ihr Charakter "Carrie Bradshaw" in der Kult-Serie "Sex and the City" war ein absoluter Schuh-Fetischist. Diese Eigenschaft nahm die Schauspielerin mit ins echte Leben. Im Jahr 2014 gründete sie ihr eigenes Modelabel "SJP Collection" und stieg damit ins Schuh- und Handtaschengeschäft ein.

Für die neueste Kollektion wurde nun auf der 52. Abenue in New York ein Pop-up-Store eröffnet. Zur Freude und Überraschung vieler Kunden stellte sich Sarah Jessica Parker höchstpersönlich in den Laden, um ihre Mode an die Frau zu bringen.

Bis Ende der Woche haben Fans noch die Gelegenheit, sich in dem 1.600 Quadratmeter Geschäft umzuschauen. Ob die Chefin allerdings noch einmal selber auf Knien herumrutscht und Highheel-Tipps gibt, ist nicht garantiert.

(baf)