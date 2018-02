Sarah Lombardi: Das muss Pietros Nachfolger können

Die Beziehung von Sarah und Pietro Lombardi ist endgültig Geschichte. Seit seinem Buch "Heldenpapa im Krümelchaos" ist endgültig klar, warum Sarah, die die einzige Erwachsene in der Beziehung war, ihn irgendwann abservierte.



Pietro: Weg mit Liebes-Tattoo, Platz für eine Neue

Zu Jahreswechsel ließ Alessios Vater aufhorchen. Er wünsche sich eine neue Freundin, so sein Neujahrsvorsatz. Mitte Februar ließ Pietro sein Liebes-Tattoo, dass er sich mit Sarah stechen ließ, überpecken.

Sarah: Neue Liebe ja, aber nicht um jeden Preis

Auch Sarah verbringt ihre Nächte nicht mehr damit, Peitro nachzuschluchzen. Der "Bild" verriet Sarah, dass sie einen neuen Mann in ihrem Leben will. Sie sehnt sich nach Liebe, aber nicht mehr um jeden Preis. Ihr Mann muss etwas bieten, damit Sarah ihn in ihr und Alessios Leben lässt.

