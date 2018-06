Sarah Lombardi: Scheitert die Liebe an der Distanz?

Seit knapp über einer Woche ist es offiziell: Die Mama des kleinen Alessio (2) ist wieder in festen Händen.

Umfrage Sarah Lombardi ist wieder vergeben... Super! Das freut mich für sie.

Ja und?

Blödsinn.

Pietro tut mir leid.

Hauptsache Alessio geht es gut!

Doch während Sarah Lombardi in Köln lebt, wohnt ihr Schatz Roberto in Berlin – zu viel für die junge Beziehung? "Natürlich ist es schade, dass man sich nicht so oft sehen kann. Wir versuchen, das ganz gut zu lösen. Und man freut sich dann immer aufs Wochenende und auf den Tag, wenn man sich dann wiedersieht", plauderte Sarah nun im "Promiflash"-Interview aus.

Die Distanz von rund 600 Kilometern scheint das junge Glück also nicht wirklich zu stören, auch wenn sie sich natürlich gerne öfters sehen würden.

Ring am Finger

Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Musikerin via Instagram-Story gar ein Video, das sie mit einem verdächtigen Goldreif am Ringfinger zeigt.

Fans rätselten da bereits, ob ihr Roberto etwa schon einen Heiratsantrag gemacht hat - heute.at berichtete.

Sarah Lombardi



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)