Verliebte Sarah Lombardi zeigt uns ihren Roberto

Seit sechs Monaten sind Sarah Lombardi und Roberto ein Paar. Auf Instagram postete sie nun das erste Pärchenfoto. In der Story ist zu sehen, wie die Kölnerin sich an ihren Roberto rankuschelt und ihm einen Kuss auf die Wange drückt. "Miss you" (= Vermisse dich), schrieb die 25-Jährige darunter.

Sarah Lombardi mit Roberto (Bild: Screenshot Instagram) Sarah Lombardi mit Roberto (Bild: Screenshot Instagram)

Erst vor wenigen Tagen machte Sarah die Beziehung öffentlich. Da Roberto in Berlin wohnt, während die Ex von Pietro Lombardi und Alessio in der Nähe von Köln leben, sehen sie sich meist nur am Wochenende.

Sarah hofft jedoch, dass ihre neue Liebe bald zu ihr nach Köln zieht, wie sie vor Kurzem im Interview mit "Closer" verriet: "Auf Dauer sind die Pendelei und die Fernbeziehung natürlich nichts, was uns rundum glücklich macht. Deshalb würde es mich freuen, wenn Roberto zu uns nach Köln ziehen würde.".

(red)