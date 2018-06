Sarah Lombardi ist wieder vergeben...

"Liebe ist nichts, was man findet. Liebe ist etwas, das dich findet. Ich bin verliebt in jeden Moment, den ich mit dir verbringe", schreibt die Ex von Pietro Lombardi zu einem Instagram-Foto, das sie bis über beide Ohren strahlend im sommerlichen Outfit zeigt – UND ihre linke Hand, die eine andere Hand hält.

Tatsächlich ist die 25-Jährige wieder in festen Händen. In den Kommentaren bedankt sich Sarah nämlich für die Glückwünsche zur neuen Beziehung: "Danke ihr Lieben! Bevor ihr es zuerst aus der Presse erfahrt, möchte ich es lieber selbst verkünden."

Auch Pietro hat das Bild bzw. Beziehungs-Outing bereits kommentiert. Der Papa ihres gemeinsames Sohnes Alessio schreibt: "Viel Glück", dazu ein Herz-Emoji.

Wer der neue Mann an der Seite der Sängerin ist, bleibt fürs Erste wohl noch unbekannt.

