Sarah Lombardi mag ihre "Bauernfinger" nicht

Bei Sarah Lombardi sind es laut eigener Aussage ihre Finger, an denen sie etwas auszusetzen hat. "Meine Bauernfinger mag ich gar nicht", schimpft die 25-Jährige auf Instagram über ihre Hände.

Zweiter, in ihren Augen etwas zu klein geratener Kritikpunkt an ihr selber, sind die Brüste: "Ein kleines bisschen mehr Oberweite hätte mir meine Schwangerschaft schon lassen können".

Henri will nicht mehr weggehen

Auch die Narbe in ihrem Gesicht mag sie nicht besonders. Doch an die scheint sie sich schon gewöhnt zu haben. Sogar einen Namen hat der kleine Makel. Sarah hat ihn "Henri" getauft. Und der "will einfach nicht mehr weggehen", schreibt sie mit einem traurig Smiley als Zusatz.

Scheinbar hat die Sängerin durch die frische Liebe zu ihrem neuen Freund Roberto ihren Körper neu entdeckt.



(baf)