Sarah Lombardi schon wieder zu knapp bekleidet

Die 25-jährige Ex-DSDS-Kandidatin verbrachte ein paar Tage in Dubai und ließ ihre Fans daran teilhaben. Ein Foto brachte ihr sogar einen Shitstorm ein – weil sie zu luftig bekleidet war.

Im Bikini am Meer

Aber es geht noch knapper: In ihrem neuesten Posting zeigt sich die Ex von Pietro Lombardi in einem Bikini an Bord eines Bootes in Dubai.

Zur Erinnerung: Im islamischen Raum ist es üblich, Knie, Schultern und Oberarme zu bedecken. In Dubai wird Besuchern empfohlen, das zu tun. Strafen werden aber keine verhängt. Ein Shitstorm ist ebenfalls (noch?) nicht losgebrochen.

Glück gehabt, Sarah.

I 💜 Dubai Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Feb 28, 2018 um 9:44 PST

(red)