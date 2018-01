Sarah Lombardi snappt Pietro in der Muckibude

Das Sorgerecht um Sohn Alessio ist geregelt. Wer allerdings das gemeinsame Fitnesscenter bekommt offenbar nicht.

Sarah Lombardi verursachte bei so manchem Fan Herzflattern als sie auf Snapchat ein Video von ihrem Ex Pietro am Stepper postete.

Sarah-und-Pietro-Forever-Fans sollten allerdings nicht vorschnell sein. Die beiden waren nicht gemeinsam trainieren, sondern sind sich nur zufällig über den Weg gelaufen.

Sarah, die Pietro zuerst entdeckt hat, nahm das Treffen mit Humor. "Haha, wen haben wir denn da?", kommentierte sie das Video ihres sich abstrampelnden Ex.

Da Sarah und Pietro wegen Alessio immer wieder Zeit miteinander verbringen, dürfte das Zusammentreffen kein allzugroßer Schock gewesen sein.

Pietro Lombardi

Sarah und Pietro Lombardi

Sarah Lombardi

(lam)