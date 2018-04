Sarah Lombardi startet komplett neu durch

"Genau hier" heißt das erste musikalische Lebenszeichen der Sängerin, das diesen Freitag erscheinen wird. Drei Wochen später folgt am 4. Mai das neue Album "Zurück zu mir", das in Nashville aufgenommen worden ist.

Für den Neuanfang hat sich die 25-Jährige komplett neu erfunden. Als Künstlerin nennt sie sich ab sofort nur mehr Sarah, auf den Nachnamen wird in Zukunft verzichtet. Außerdem singt sie nun in ihrer Muttersprache. Gegenüber der "Bild" sagt sie, sie folge damit ihrem großen Vorbild Sarah Connor.

Neuer Look

Um die neue Sarah abzurunden, gab es auch äußerlich eine Typveränderung. Sie trennte sich von ihrer langen Mähne. Rund 30 Zentimeter vielen der Schere zum Opfer. Auf Instagram postete sie ein Video von dem Schnitt und den darauf folgenden, bitteren Tränen.

Ihre Veränderung in den letzten Monaten wurde von Fernsehkameras festgehalten. Zu sehen gibt es all das in der neuen Sendung "Sarah - Zurück zu mir", die am 9. Mai auf RTL II startet.

(baf)