Sarah Lombardi & Roberto megaverliebt auf Hochzeit

Sarah Lombardi (25) teilt ihr Liebesglück mit aller Welt! Vor knapp zwei Monaten überraschte die Sängerin mit der Hammer-News: Sie ist wieder in in festen Händen – und das schon seit sechs Monaten!

Zunächst hielt die Beauty den neuen Mann an ihrer Seite zwar versteckt, jetzt macht sie aus ihren Gefühlen aber kein Geheimnis mehr. Bei einer Hochzeit von Freunden turtelten Sarah und Roberto am vergangenen Wochenende, was das Zeug hält!

Besonderer Moment

Kein Wunder, dass die Musikerin da einfach nicht darauf verzichten konnte, auch ihre Instagram-Follower an dem besonderen Moment teilhaben zu lassen.

Mit einem süßen Pärchenschnappschuss beweist Sarah: Ihr Schatz bringt sie so schön zum Strahlen!

Sarah Lombardi

