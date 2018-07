Sarah verrät, was ihr zum Traumgewicht fehlt

Sarah Lombardi glänzt regelmäßig auf ihren Instagram-Fotos oder bei öffentlichen Auftritten. Die Sängerin selbst ist jedoch drei Jahre nach der Geburt von Söhn Alessio noch nicht ganz bei ihrem Traumgewicht angekommen.

"Ich habe vor der Schwangerschaft immer so 51 Kilo gewogen und jetzt bin ich noch so bei 53 bis 54 Kilo. Aber es fehlen noch zwei Kilo und dann wäre ich endlich wieder so, wie vor der Schwangerschaft", verriet Sarah jetzt.

Die 25-Jährige bekommt dabei Hilfe von ihrem ehemaligen "Let’s Dance"-Tanzpartner Robert Beitsch. Mit ihm probt die Sängerin gerade für seine neue Tanz- und Musikshow, die im September in Berlin Premiere feiert.

