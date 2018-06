Sarah Lombardi zeigt ihren Knack-Po

Sarah Lombardi erfreut ihre Fans auf Instagram mit einem sexy Schnappschuss. Auf dem Foto zeigt sie ihren heißen Po in einem durchsichtigen Kleid.

Umfrage Sarah Lombardi ist wieder vergeben... Super! Das freut mich für sie.

Ja und?

Blödsinn.

Pietro tut mir leid.

Hauptsache Alessio geht es gut!

Die 25-Jährige posiert dabei auf einer Promenade am Strand und wirkt dabei sichtlich glücklich. Liegt vermutlich auch an ihrer neuen Liebe Roberto, mit dem Sarah bereits seit über sechs Monaten glücklich zusammen ist.

Doch die Sängerin hielt die Beziehung mit dem Berliner lange geheim und ging erst vor wenig Wochen damit an die Öffentlichkeit.

Gesicht verbrannt

Wo das sexy Foto aufgenommen wurde, verrät die Ex von Pietro Lombardi in dem Posting übrigens nicht. Auf Instagram schwärmt sie aber von einem wunderschönen Tag am Meer.

Und während die 25-Jährige ihre Fans mit der Aufnahme mächtig ins Schwitzen bringt, wurde es auch der Sängerin selbst mächtig heiß.

Die Sonne war nämlich so stark, dass sie sich sogar leicht im Gesicht verbrannte. Ansonsten gehe es ihr aber "sehr gut", so Sarah auf Instagram.

Sarah Lombardi



(red)