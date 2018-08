Sasha Baron Cohen wird für Trump wieder zu Ali G

Schon vor einigen Jahren, als Trump noch keinerlei politischen Ambitionen hegte, gelang es Cohen, den US-Präsidenten in seiner Rolle als englischer Rap-Kleinkrimineller Ali G. Jetzt hat der 46-jährige Komiker sein schräges Alter Ego wieder ausgepackt.

Auf Twitter gratuliert er Donald Trump zu den in den letzten Tagen vor Gericht bestätigten Wahlkampffinanzierungen und den Zahlungen an mindestens zwei Damen, die angeben, mit Trump ein Verhältnis gehabt zu haben.



"An meinen Hauptmann Präsident Ronald Trump. [...] Gestern wurde vor Gericht bewiesen, dass du ein Gauner bist. Respekt! Wie sich herausstellte, sind viele Mitglieder deiner Crew ebenfalls mit dabei (4 Schuldige bis jetzt). Du bist der Suge Knight der politischen Führer", schrieb Cohen auf seinem offiziellen Twitter-Account, wobei er sich auf English im für den Charakter Ali G typischen Slang ausdrückt.

"Ebenfalls viel Respekt dafür, dass du all die Pornostars gebumst hast. Aber warum zahlst du ihnen Geld dafür, dass sie nicht darüber reden? Wir wissen, es geht nicht darum, dass du einen kleinen Pimmel hast. Im Fernsehen hast du allen gesagt, deiner sei massiv", so Cohen weiter.

Am Schluss bedankt er sich beim Trump dafür, dass er ein Vorbild für die Jugend ist und das man Präsident werden kann, ohne die eigene kriminelle Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Erst in den letzten Wochen hat Cohen mit seiner neuen TV-Serie "Who is America?" für kleinere Politbeben in den Vereinigten Staaten gesorgt.

VIP-Bild des Tages 2018

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)