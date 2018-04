Der Satan sucht Michael Jackson heim

Seit neun Jahren ist Michael Jackson nun bereits tot. Der "King of Pop" verstarb im Jahr 2009 an einer akuten Vergiftung durch das Narkosemittel Propofol.

Zu seinen Lebzeiten speiste er gerne in einem mexikanischen Restaurant in Santa Monica. Jackson war ein regelrechter Stammgast im "El Cholo". Dabei soll er im Obergeschoß des Restaurants immer am selben Platz gesessen haben.

Als Jackson im Alter von 50 Jahren starb, widmeten ihm die Betreiber von "El Cholo" jene Nische, an der er immer Platz genommen hatte.

Gesicht des Teufels ist erschienen

Und damit auch alle Besucher wissen, um welche besondere Nische es sich hier handelt, wurden zwei Bilder des "King of Pop" aufgehängt, samt Autogramm von Jackson natürlich.

Vor wenigen Tagen bemerkten Mitarbeiter schließlich, dass sich an dem Platz etwas verändert hatte. Besser gesagt, es war etwas erschienen, das zuvor nicht da war oder nicht bemerkt wurde.

Denn in der Holzmaserung links neben dem Tisch glauben einige Mitarbeiter doch tatsächlich, den Teufel höchstpersönlich an der Wand zu erkennen. Zumindest dessen Gesicht.

Mitarbeiter gruseln sich vor Fratze

Laut Aussagen eines Mitarbeiters hätte der "King of Pop" immer an diesem Platz gesessen. Seit wann die Fratze des Satans genau erschienen ist, wissen die Betreiber nicht. Sie finden sie jedenfalls mehr als gruselig.

