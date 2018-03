Schenkt diese Sängerin Till Lindemann ein Kind?

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, geht in russischen Medien das Gerücht um, dass die ukrainische Sängerin und ESC-Teilnehmerin Svetlana Loboda (35) bereits im siebenten Monat schwanger sein soll. So weit, so unspektakulär.

Interessant wird es nämlich bei der Spekulation um den Vater des ungeborenen Kindes. Denn der soll niemand Geringerer als Rammstein-Sänger Till Lindemann sein. Der 55-Jährige soll die Sängerin bei einem Festival im Juli 2017 in Baku kennengelernt haben. Auf ihrer Instagram-Seite postete Loboda damals ein Foto von sich mit Lindemann.

Dazu schrieb sie: "Liebe kommt zufällig, wenn man sie überhaupt nicht erwartet".

Sowohl Loboda als auch Lindemann halten sich den Medien über bedeckt über alle Spekulationen den Nachwuchs betreffend. Der Rammstein-Sänger hat bereits drei erwachsene Kinder aus früheren Beziehungen, Loboda ist Mutter einer sechsjährigen Tochter.

