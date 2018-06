Schockfoto! Fans in Sorge um Filmstar Johnny Depp

Auf dem Foto, das bei seiner Ankunft am Flughafen Hamburg aufgenommen wurde, ist der Schauspieler und Musiker kaum wiederzuerkennen.

Das Gesicht von Johnny Depp wirkt müde und angeschwollen, die Haut blass. Um seine Augen sind dunkle Ringe zu erkennen und der Star aus den "Fluch der Karibik" - Filmen scheint zudem ordentlich an Gewicht verloren zu haben.

Nicht viel ist mehr übrig von dem Mann, der sich mit seiner Filmrolle des "Captain Jack Sparrow" in die Herzen so vieler Fans gespielt hat. Nun, machen sie sich große Sorgen um den Schauspieler.

Alkohol- und Drogenprobleme

Ob der lange Flug nach Deutschland Schuld an Johnnys Erscheinungsbild war, oder es doch etwa einen Zusammenhang mit seinen Drogen- und Alkoholproblemen gibt, ist nicht bekannt.

Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass der 54-Jährige gerne in seiner Freizeit über die Stränge schlägt. Zumindest wenn man seiner Ex-Frau Amber Heard berichtet.

Kurz vor ihrer Scheidung vor zwei Jahren hatte die 32-Jährige offen darüber gesprochen, dass Depp enorme Schwierigkeiten mit Alkohol und auch Suchtgift hätte.

Unberechenbares Verhalten

So sei der Schauspieler in der Ehe oft stark alkoholisiert und in seinem Verhalten unberechenbar gewesen. Und dass mit Depp auch am Set nicht zu spaßen ist, stellte der Hollywoodstar erst Anfang Mai unter Beweis, als er einen Produktionsmitarbeiter zu seinem neuen Film "LAbyrinth "schlagen zu versuchte.

"Den ganzen Tag hat er Alkohol getrunken und geraucht", erklärte ein Insider damals gegenüber "Page Six". Auch mit seinen Bodyguards soll der 54-Jährigen oftmals in Konflikt geraten sein.

