Schwarzenegger nach Not-OP am Herzen: "I'm back!"

"Ich bin eingeschlafen und habe gedacht, ich wache mit einem kleinen Schnitt auf", postete Schwarzenegger am Montag auf Twitter. Tatsächlich sei er dann mit einem etwas größeren Schnitt aufgewacht. Das mache aber nichts, schreibt der Schauspieler weiter: "Denn wisst ihr was? Ich bin aufgewacht und dafür bin ich dankbar."

Am Donnerstag wurde der "Terminator" in das Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert, um sich einen Katheter ersetzen zu lassen. Dabei kam es jedoch zu Komplikationen, wie "TMZ" berichtete. Er musste schließlich notoperiert werden.

Ein wahrer Terminator

Wie es scheint, verlief die Operation aber gut. Schwarzenegger ist wach. Sein Sprecher teilte via Twitter mit, dass seine ersten Worte "I'm back" (zu deutsch: Ich bin zurück) waren. Genau mit diesen Worten meldete er sich nun auch selbst zurück.

Er bedankte sich gleichzeitig bei allen Ärzten und Pflegern, sowie bei seinen Fans für die netten Genesungswünsche. Der Terminator ist eben nicht unterzukriegen!

It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one - but guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages.