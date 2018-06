Schwarzeneggers Tochter bandelt mit Chris Pratt an

Beruflich kann sich Chris Pratt nicht beklagen. Mit den "Guardians of the Galaxy" wurde er zum Superstar, dank "Jurassic World" hat er eine weitere Blockbuster-Reihe in petto; einen Stern auf dem berühmten Hollywood Boulevard gab's obendrein. Privat lief es in letzter Zeit hingegen nicht so rosig - die Ehe mit Schauspielerin Anna Faris ging in die Brüche.

Im Dezember 2017 reichte Pratt die Scheidung ein, nun hat es den Anschein, als wäre er bereit für eine neue Liebe. Laut "TMZ" wurde der 38-Jährige mit Katherine Schwarzenegger in Santa Barbara gesehen. Als echter Gentleman holte Pratt Arnies Tochter mit dem Auto ab und brachte sie zum gemeinsamen Picknick.

Chris Pratt

Katherine ist 28 Jahre alt und das älteste Kind von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver. Im Gegensatz zu ihrem Vater und ihrem Bruder Patrick arbeitet Katherine nicht im Film-Biz. Sie verdient ihr Geld als Innenausstatterin und Lifestyle-Bloggerin.

(lfd)