Schweizer Nobelort wirbt mit Becker-Trennung

Im Jahr 2009 feierten Boris Becker und seine Lily im Segantini-Museum in St. Moritz ihre öffentliche Traumhochzeit. Vor wenigen Tagen gaben die beiden nun ihre Trennung bekannt.

Auf der offiziellen Facebook-Seite des noblen Urlaubsortes wurde kurz danach ein Video gepostet, das für Hochzeiten wirbt. "Ihre Ehe hielt 13 Jahre", heißt es zu einem Foto des damaligen Brautpaares, das glücklich in die Kamera winkt. Dann sieht man das historische Steingebäude, in dem man sich das Ja-Wort gegeben hat. "Ihre Hochzeits-Location - immer noch stark seit 1908". Danach folgt mit Seitenhieb auf die Trennung der Beckers ein flotter Werbespruch: "Wir können nicht die ewige Liebe versprechen, aber wir versprechen eine Hochzeit, an die man sich für immer erinnern wird".

Einigen Facebook-Usern geht die Tourismuswerbung ein wenig zu weit. Das Promi-Paar, das einen gemeinsamen Sohn hat, gab Ende Mai bekannt, dass man sich nach 13 Jahren Beziehung und neun Jahren Ehe scheiden lassen wird.

