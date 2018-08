Herzerwärmende Post von Demi Lovatos Schwester

Nach einer Überdosis, die ihr beinahe das Leben gekostet hätte, stellt sich die Sängerin erneut dem Kampf gegen die Sucht. Mit Samthandschuhen wird sie bei ihrem Entzug angeblich nicht angefasst, knallharter Drill bestimmt die Tagesordnung.

Nicht die idealen Voraussetzungen, um den eigenen Geburtstag zu feiern, die mittlerweile 26-Jährige darf jedoch froh sein, ihn überhaupt erleben zu dürfen. Genau so denkt auch ihre kleine Schwester Madison De La Garza (16). Via Instagram schickte sie Demi herzerwärmende Grüße und teilte ein Bild aus Kindertagen.

"Heute hätte einer der schlimmsten Tage meines Lebens sein können, stattdessen darf ich ihn damit verbringen, Gott, den unglaublichen Ärzten, Demis Team und jedem auf der ganzen Welt zu danken, der Unterstützung angeboten hat - ohne all diese Leute würde ich keine große Schwester mehr haben", so Madison.

"Ich habe darüber nachgedacht, wie sehr ich mir wünsche, dass jeder die dummen, kleinen Dinge sieht, die die macht, etwa dass ihre Nasenlöcher wackeln, wenn sie bestimmte Worte sagt und dass sie meine Haare hinter mein Ohr streicht, wenn ich Schlaf finden möchte, weil das die Dinge sind, für die ich jeden Tag dankbar bin."

Demi Lovato

Dann gab es noch eine Rüge für die Medien und die eigentliche Gratulation: "Sie erscheinen so klein, aber diese kleinen Dinge machen meine Schwester aus - [sie ist] keine Sängerin, kein Celebrity und mit Sicherheit nicht das, was die Medien aus mir machen - sie ist eine Tochter, eine Freundin und meine große Schwester... und ich bin so, so dankbar, dass ich ihr alles Gute zum Geburtstag sagen kann."

Madison De La Garza ist eine Schauspielerin, die unter anderem in "Desperate Housewives" (als Tochter von Eva Longorias Figur Gabrielle Solis) und im Film "Bad Teacher" zu sehen war.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)