"Bachelor" Sebastian Pannek bestätigt Trennung

"Bachelor"-Fans müssen jetzt stark sein: Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn lernten sich in der siebten Staffel der RTL-Kuppelshow kennen und lieben. Auch nach der letzten Rose hielt ihre Liebe dem Druck der Öffentlichkeit stand und sie waren eines der wenigen Paare, das glücklich miteinander blieb. Bis jetzt!

Das TV-Paar geht nun getrennte Wege, wie Pannek und Juhn in ihren Instagram-Stories bestätigten.

"Wir haben euch immer sehr gerne an unserem Leben teilhaben lassen. Clea und mir ist es wichtig, dass ihr direkt von uns erfahrt, dass wir kein Paar mehr sind. Wir sind im Guten auseinander gegangen, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Bitte habt aber Verständnis dafür, dass wir gar nicht mehr dazu sagen möchten. Uns beiden geht es gut, also sollte es euch damit auch gut gehen", schrieb der 31-Jährige.

Sebastian Pannek

