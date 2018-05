Sechs Stylisten putzten Kim Kardashian heraus

In ihrem goldenen Paillettenkleid überstrahlte die 36-Jährige vergangenes Wochenende in New York die Konkurrenz. Vom Scheitel über den prominent platzierten Ausschnitt bis hin zur teuren, hochhackigen Sohle saß alles mehr als perfekt

Kein Wunder, waren bei der Gestaltung des Looks auch zwölf Hände beteiligt, die der Hauptprotagonistin nicht mitgerechnet. Kim veröffentlichte auf ihrem Blog den Artikel "Getting Ready for the Met Gala", in dem sie Einblicke in die aufwendige Vorbereitung auf das gesellschaftliche Großereignis gewährte.

Sie selber half beim Anprobieren der schillernden Versace-Robe und behielt ihre Brüste fest im Griff, um sie in dem bisschen Stoff perfekt zur Geltung kommen zu lassen.

