Selena Gomez von Fans als "fett" beschimpft

Selena Gomez hat's nicht leicht: Noch vor wenigen Monaten litt sie aufgrund ihrer Nieren-OP an Depressionen, dann ging auch noch die Beziehung mit ihrer On/Off-Beziehung Justin Bieber in die Brüche.

Um sich abzulenken, beschloss sie kurzerhand mit Freunden auf Urlaub zu fahren. Am Sonntag kursierten dann die ersten Bikini-Fotos der 25-Jährigen. Dass Selena nun ein wenig kurviger aussieht, scheint viele Fans zu stören.

"Ist das wirklich Selena? Sie sieht fett aus", schreibt ein Follower. "selenagomez sieht auf ihrem letzten Foto aus Sydney etwas fett aus. Aber ihr Körper sieht in der Puma-Werbung großartig aus. Warum so ein Unterschied?", so ein anderer Kommentar.





Die 25-Jährige wollte das aber so nicht auf sich sitzen lassen und verfasste einen langen Instagram-Post, um auf Bodyshaming aufmerksam zu machen:

"Der Schönheitsmythos – eine Obsession mit körperlicher Perfektion, die die moderne Frau in einem endlosen Zyklus von Hoffnungslosigkeit, Unsicherheit und Selbsthass gefangen hält, während sie versucht, die unmögliche Definition makelloser Schönheit der Gesellschaft zu erfüllen. Ich entschied mich dazu, auf mich aufzupassen, weil ich es will, und nicht um jemandem etwas zu beweisen.".

(red)