Selena Gomez weint ihrem Ex Justin Bieber nach

Selena Gomez (26) hat immer noch nicht mit ihrem Ex abgeschlossen!

Nach einer jahrelangen On-Off-Beziehung gehen die Sängerin und ihre Jugendliebe Justin Bieber (24) seit März 2018 endgültig getrennte Wege.

Vier Monate später besiegelte der Chartstürmer das Liebesaus, indem er sich mit dem Model Hailey Baldwin (21) verlobte. Trotzdem kann die 26-Jährige den Musiker einfach nicht vergessenen.

"Sie hat ihn so lange geliebt"

"Selena genießt aktuell zwar ihr Singleleben, aber in einigen Momenten vermisst sie Justin. Sie hat ihn so lange geliebt, da kochen diese Gefühle einfach hoch", so ein Insider im "Hollywood Life"-Interview.

Die 26-Jährige würde Justin aber auf keinen Fall kontaktieren, denn sie "möchte nicht in seine Beziehung mit Hailey dazwischen funken", erklärt der Insider weiter.

