Selena und Justin turtelten in Luxus-Resort

Das wiedervereinte Paar verbrachte das Wochenende zusammen in der kalifornischen Stadt Laguna Beach und genoss den stressfreien Aufenthalt im luxuriösen Montage Hotel.

"Justin war schon vorher ein paar Mal im Montage und liebt es, dorthin für einen kurzen Trip zu kommen", verrät ein Insider gegenüber 'E! News'. Die zwei Sänger verbrachten eine wahrhaft traumhafte Zeit im Orange County und unternahmen Dinge, die man als frisch Verliebte halt so macht.

"Sie sind vor dem Resort, das am Meer liegt, spazieren gegangen. Es war ein wolkenverhangener Tag, also haben sie nicht viel Zeit draußen verbracht. Justin hat Selena herumgeführt und sie haben den wunderschönen Ausblick genossen", schildert ein Beobachter.

Lästige Gäste erkannten sie

Am Sonntag chillten die Turteltauben erst am Pool, bis sie plötzlich von anderen Gästen erkannt wurden und das selige Liebesglück sein abruptes Ende fand. "Sie waren lässig gekleidet und ganz entspannt. Sie tranken beide Wasser und redeten miteinander. Als die Leute sie erkannt haben, wurde alles ein wenig verrückt und die Leute im ganzen Resort haben über sie geredet und kamen, um Fotos zu machen". Daraufhin hätten die beiden den Spa-Bereich aufgesucht, wo sie mehr Privatsphäre hatten. "Sie kamen nicht zurück an den Pool und blieben den restlichen Tag drinnen".

