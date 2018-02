Alexis machte Serena ein einzigartiges Geschenk

Tennisspielerin Serena Williams (36) ist offiziell aus der Babypause zurück! Zu diesem Anlass überraschte der schwerreiche Reddit-Gründer Alexis Ohanian seine Frau mit einem ganz besonderen Geschenk.

Vier Werbetafeln mit der Aufschrift: "Die beste Mutter aller Zeiten" (="Greatest Momma of All Time"). Auf jedem Schild steht ein Wort und ein Foto von Baby Alexis, eine Tafel zeigt auch Selena.

These just went up on alongside I-10 into Palm Springs. @OlympiaOhanian & I wanted to welcome her back to tennis. Designed them myself, with some help from Jr.#GMOAT pic.twitter.com/zRcMmxhgB5