Serienstar Laura Prepon hat geheiratet

Auf Instagram teilte die "Orange is the new black"-Darstellerin die frohe Nachricht mit ihren Fans. Zu einem romantischen, in Sepia-Tönen gehaltenen Foto schrieb sie: "Frisch verheiratet. Danke euch allen für die Liebe und die Unterstützung. Ich wünsche uns allen nur das Beste".

Die 38-jährige Prepon und ihr um ein Jahr jüngerer Ehemann Foster, der ebenfalls Schauspieler ist, sind seit rund zwei Jahren zusammen. Seit letztem August haben sie die gemeinsame Tochter Ella.

(baf)