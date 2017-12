Seth Meyers verspricht kontroverse Golden Globes

Die Golden Globes gelten in den Bereichen Kino (nach den Oscars) und TV (nach den Emmys) als zweitwichtigste Auszeichnungen der Branchen. Neben der hohen Promi-Dichte unter Nominierten und Zuschauern ist die Globes-Gala auch für einen lockeren, entspannten Duktus bekannt. Während sich die Academy etwa erlaubt, allzu kritische und/oder politische Themen auf der Bühne abzuwürgen, herrscht bei der Preisverleihung von Hollywoods Auslandspresse praktisch Narrenfreiheit.

Wie sich das im kommenden Jahr ausgehen soll, ist noch nicht ganz klar. Die jüngsten Enthüllungen über systematischen Machtmissbrauch an der Spitze der US-Filmindustrie (von Weinstein bis Spacey und darüber hinaus) und die daraus resultierende #metoo-Kampagne können bei den Globes unmöglich ignoriert werden - nicht nur, weil zahlreiche Star-Aktricen angekündigt haben, aus Protest in Trauerkleidung anzurücken. Scherze und doppeldeutige Kommentare können da schon mal einen gigantischen Shitstorm auslösen.

Host Seth Meyers, der am 28. Dezember seinen 44. Geburtstag feiert, kündigte nun in einem ersten Teaser an, die Skandale trotzdem nicht totzuschweigen. "Hallo, ich bin Seth Meyers, und ich moderiere die diesjährigen Golden Globes und es gibt viel zu bereden", so der Comedian in der Vorschau. Schreckt er nicht davor zurück, dem "elephant in the room" ein paar Pointen zu widmen, ist eine handfeste Kontroverse vorprogrammiert.

Die Golden Globes werden am 7. Januar in Beverly Hills verliehen. Die vollständige Liste der Nominierten finden Sie HIER.

(lfd)