Sex-Vorwürfe nun auch gegen Morgan Freeman

Morgan Freeman soll acht Frauen sexuell belästigt haben. Wie "CNN" berichtet, soll der 80-jährige Schauspieler unter anderem im Jahr 2015 versucht haben, den Rock einer Produktionsassistentin am Set von "Going in Style" anzuheben.

Er habe die Frau außerdem gefragt, ob sie Unterwäsche trage. Bei den Dreharbeiten zu "Now You See Me" soll Freeman zwei Frauen belästigt haben. Die haben sich aufgrund seiner anzüglichen Kommentare laut dem US-Nachrichtensender genötigt gefühlt, keine eng anliegende Kleidung mehr zu tragen. Insgesamt machen acht Frauen vergleichbare Vorwürfe.

Kein Kommentar

Freeman wurde laut "CNN" bereits mit den Vorwürfen konfrontiert. Der Schauspieler hat sich bislang aber noch nicht zu den Anschuldigungen geäußert. Auch eine Zeugin, Lori McCreary, mit der Freeman eine Produktionsfirma gründete, möchte kein Statement abgeben.

