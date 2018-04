Sextape von Kardashian Seitensprung aufgetaucht

Der US-amerikanische Basketballprofi wurde am 7. April dabei beobachtet, wie er mit einer Unbekannten in einem Hotel in New York City verschwand. Sofort wurden Gerüchte laut, der 27-Jährige würde seine Freundin Khloé Kardashian hintergehen, die in den nächsten Tagen ein Kind von ihm erwartet.

Bereits im Oktober 2017 kursierte ein Überwachungsvideo von Thompson im Netz, auf dem er sich (bekleidet) mit zwei Frauen in einer Shisha Bar in der Nähe von Washington DC vergnügte. Nun sieht es danach aus, als wäre er erneut auf frischer Tat ertappt und dabei auch wieder aufgenommen worden.

Thompsons vermeintlicher Seitensprung postete laut "TMZ" ein Sextape vom vergangenen Wochenende. Die Gesichter der beiden waren nicht in dem Clip zu sehen, den die Frau kurz darauf wieder löschte.

Frivole Botschaft

Des weiteren brachte sie den NBA-Spieler, der derzeit bei den Cleveland Cavaliers unter Vertrag steht, mit Textnachrichten in Bedrängnis, die sie angeblich von Khloé Kardashians Kindesvater erhalten haben soll.

"Wenn ich da wäre, würde ich dich packen, während du versuchen würdest, wegzugehen", heißt es in einer davon, "dann würde ich an deinem Haar ziehen und dich küssen, dann deine Kleider runterreißen und dich hinlegen, während ich deine Mu___i lecke und mich entschuldige. Dann werde ich diesen langen Schw__z langsam aber tief in dich reinstecken."

Khloé Kardashian hat sich bislang weder zu dem Sextape und den Textnachrichten, noch zu den Seitensprung-Gerüchten im Allgemeinen geäußert.

