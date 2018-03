Sexy-Knacki Jeremy Meeks verrät Babys Geschlecht

Ausgerechnet sein Mugshot, das Foto, das die Polizei bei der Verhaftung von ihm machte, brachte im Glück, Millionen und jetzt ein neues Kind.

Erst wurde Jeremy Meeks wegen Waffenbesitzes und Körperverletzung eingebuchtet, dann wurde sein Mugshot viral. Als "schönster Häftling der Welt" flatterten nicht nur Tausende Liebesbriefe in seine Zelle, auch eine Modelagentur klopfte an.

Kaum aus dem Gefängnis rollte dann der Rubel. Der neue Job brachte Geld und Kontakte. Auch die Tochter des Besitzers der Modekette Topshop, Chloe Green, bekam beim Gedanken an sexy Jeremy ein Glitzern in den Augen.

Ehefrauen-Upgrade - um mehrere Millionen

Erst wurde geknutscht, dann servierte Jeremy seine Ehefrau Melissa, mit der er zu dem Zeitpunkt seit acht Jahren verheiratet war, ab. Mit Melissa hat Jeremy einen gemeinsamen Sohn.

Jetzt bekommt er auch einen von Chloe. Erst vor einem Tag verkündete das Pärchen die frohe Botschaft. Nun ist auch durchgesickert, welches Geschlecht das Baby haben wird.

Zukünftige Eltern beim Baby-Shopping gesichtet

Jeremy und Chloe sollen bereits gemeinsam Baby-Sachen gekauft haben. Und wenn der Schwiegervater Topshop-Mogul ist, braucht man nicht zu sparen.

Jeremy und Chloe wurden in Petit Tresor, einer exklusiven Baby-Boutique in Beverly Hills gesichtet. Sogar Jeremys neue Schwiegermutter, die anfangs von dem Ex-Knacki nicht gerade begeistert war, soll dabei gewesen sein.

Baby-Strampler in blau - für 6.000 Dollar

Im Baby-Luxusladen sollen Neo-Mami, Neo-Papi und Neo-Oma auf einmal 6.000 Dollar investiert haben. Unter den Einkäufen waren auch einige Strampler - in blau, wie "TMZ" berichtet. Man darf also davon ausgehen, dass Jeremy und Chloe einen Buben erwarten.



(lam)