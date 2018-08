Shia LaBeouf zeigt beim Autoputzen seine Tattoos

Details zum Plot von "The Tax Collector" gibt es noch nicht. Feststeht lediglich, dass es sich beim neuen Film von Regisseur und Drehbuchautor David Ayer um einen Thriller handelt. Und

dass der Oberkörper der Hauptfigur mit Tätowierungen übersät ist.

Wie das aussieht, demonstriert der Hauptdarsteller Shia LaBeouf schon jetzt. Oben ohne wäscht der 32-jährige Schauspieler in den Drehpausen ein Auto am Set. Mehr dazu in unserer Bildergalerie (siehe oben). "The Tax Collector" kommt 2019 in die Kinos. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht.

Shia LaBeouf

(lfd)