Sind Katy Perry und ihr Orlando wieder ein Paar?

Vor elf Monaten hatte sich das Paar getrennt, nun soll es offenbar wieder zueinander gefunden haben. Dies berichtete zumindest ein Insider gegenüber "The Sun Online": "Sie sind wieder zusammen. Katy will, dass die Dinge dieses Mal wirklich funktionieren. Sie hat es versucht, aber sie konnte ihn nicht aus ihrem Leben schneiden. Er ist ihr zu wichtig".

Obwohl beiden Stars die Beziehung also sehr wichtig ist, wollen sie nichts überstürzen: "Dieses Mal gehen sie alles locker an". Noch im Oktober hatte sich die 33-jährige Sängerin als großer Fan des Singledaseins geoutet.

Jünger im Herzen

"Ich fühle mich ein wenig jünger im Herzen! Ich bin ein wenig erwachsener... Single! Wisst ihr, wenn man Single ist, hat man viel Zeit für sich selbst und viel Energie und ich finde gerade eine delikate Balance", erklärte sie gegenüber "ET". Trotzdem war der 41-Jährige auch während Katys Zeit als Single immer in ihrem Leben. "Es ist schön, Leute, die man liebt, um einen zu haben. Wenn man älter wird, verschwimmen Grenzen", gestand die Musikerin in einem Interview mit "SiriusXM".

VIP-Bild des Tages

(baf)