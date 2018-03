So bombastisch war Khloé Kardashians Baby Party

Feiern die Kardashians, dann feiern sie richtig. Der Anlass mag dabei das Motto vorgeben, die Ausführung ist aber in jedem Fall extravagant und pompös.

Am 10. März stand Khloé Kardashians "baby shower", also eine Geschenkparty für die werdende Mutter auf dem Programm. Der Ballsaal des noblen Hotel Bel-Air in Los Angeles wurde pink ausgekleidet - Khloé und ihr Partner Tristan Thompson (26) erwarten ein Mädchen - und zahlreiche Promis fanden sich auf der Gästeliste.

💗 Ein Beitrag geteilt von Khloé (@khloekardashian) am Mär 11, 2018 um 6:49 PDT

Neben Schauspielerinnen wie Kyle Richards ("The Real Housewives of Beverly Hills") und Maria Menouos ("Entourage") durfte natürlich auch Khloés Sippschaft nicht fehlen. Nicht nur Kim (37) und Kourtney Kardashian (38) sowie Kendall (22), Kylie (20) und Mama Kris Jenner (62) gaben sich die Ehre, auch Großmutter Mary Jo Campbell schaute vorbei.

