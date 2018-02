An keinem anderen Tag werden so viele Herzchen und Pärchenfotos gepostet, wie am Valentinstag. Auf Instagram zeigen zahlreiche Stars wie sehr sie ihre Partner lieben.

Dazu gehören unter anderem "Posh Spice" Victoria und David Beckham, die gleich zwei Kuschelfotos posteten. "Möge dieser Tag erfüllt sein mit Liebe und Glück überall auf der Welt", schrieb der 42-Jährige unter das Bild. Schon seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass es bei den beiden kriseln soll. Mit diesen herzigen Fotos räumen sie die Gerüchte nun endgültig aus der Welt.

Idris Elba war mit seiner Partnerin Sabrina Dowhre am 14. Februar im Restaurant. "Baby! Ich kann dir nicht oft genug sagen, wie sehr du mich glücklich macht und wie glücklich ich mich fühle, dass ich so eine Liebe gefunden habe." , schreibt sie unter das Foto.

Ronan Keating teilte ein Bild aus dem Urlaub. Das Foto zeigt ihn, seine Frau und ihr gemeinsames Kind.

Weitere Bilder finden Sie hier in unserer Diashow

So feierten die Stars den Valentinstag

(red)