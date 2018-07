So fühlt sich YouTube-Star Bibi mit ihrem Babybauch

Bibi Heinicke (25) kann kaum glauben, wie schnell ihr Bauch gewachsen ist!

Die YouTuberin und ihr Verlobter Julian Claßen (25) erwarten vorfreudig ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Mittlerweile hat aber bereits der siebte Schwangerschaftsmonat für die Baldmama begonnen und sie merkt mehr und mehr, dass sie immer unbeweglicher durch die gewachsene Körpermitte wird.

Im neuesten Wonneproppen-Update auf YouTube verriet die 25-Jährige nun, wie es ihr geht und welche ungeahnten Schwierigkeiten die Schwangerschaft mit sich bringt.

"Probleme in Hose zu kommen"

"Ich merke langsam wirklich, dass der Bauch sehr dick wird und ich hab echt teilweise Probleme, wenn ich in die Hose unten reinkommen will. Und ich denke mir so, das Baby wird einfach noch dreimal so schwer. Wo wird das wohl enden?", so Bibi.

