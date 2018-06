So herzig spielt Herzogin Kate mit ihren Kids

Am Ende doch nur eine Familie wie jede andere: Herzogin Catherine tollte am vergangenen Sonntag bei einem Charity-Polospiel mit ihren beiden älteren Kindern um die Wette. Da durfte Prinzessin Charlotte nicht nur Mamas Handtasche ausräumen und Prinz George sein halbes Kinderzimmer einpacken, sondern es wurden Purzelbäume geschlagen, gelaufen und auch gerutscht.

Dass sie so glücklich wirkten, lag vielleicht auch daran, dass die Frau von Prinz William, 35, die Geburt des dritten Kindes offenbar wunderbar verkraftet hat. Prinz Louis, der erst am 23. April das Licht der Welt erblickt hat, blieb an diesem Tag allerding zu Hause!

Herzogin Kate in Zara

So konnte die 36-Jährige den Tag in ihrem hellblau-weiß gestreiften, überknielangen Sommerkleid mit Carmen-Ausschnitt, Knopfleiste und Schleife von Zara richtig genießen.

Prinz William am Pferd

Der Vater der beiden Racker, Prinz William nahm unterdessen an der "Maserati Royal Charity Polo Trophy" im Beaufort Polo Club in Gloucestershire teil. Er gab am 97. Geburtstag seines Großvaters, Prinz Philip, und einen Tag nach der Parade zu Ehren seiner Großmutter, der Queen (92), auf dem Rasen alles.

(kiky)