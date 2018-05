So kutschieren Meghan und Harry durch Windsor

Wenn Meghan Markle und Prinz Harry am 19. Mai als frisch vermähltes Royal-Pärchen von der St. Georges Kapelle aus durch Windsor fahren werden, um sich von tausenden von Fans feiern zu lassen, dann tun sie das in einer Ascot Landau Kutsche tun.

Vorausgesetzt das Wetter Mitte Mai ist dem Paar wohlgesonnen. Die Ascot Landau ist eine von fünf in den royalen Stallungen. Sie werden ausschließlich für wichtige Zeremonien wie Hochzeiten, Krönungen und hohe Staatsbesuche verwendet.

Take a closer look at the Ascot Landau carriage, which will take Prince Harry and Ms. Markle on a procession through Windsor Town after their wedding. pic.twitter.com/pXHg2tIjKS