So narrt Babybauch-Cardi B die Musikwelt

Erst kam das Liebesglück mit Offset, dann das Baby-(Un)glück: Cardi Bs Berufsleben kommt gerade so richtig in die Gänge, da will die Rapperin keinen Job auslassen. Dass die sehr öffentlich gelebte Beziehung mit Offset Folgen hatte, leugnen beide.

Mama und Papa leugnen

Die Klatschmedien pfeiffen es seit dem Super Bowl von den Dächern, bei Cardi B habe der Storch zugeschlagen. Erst sagte sie "njet", dann auch Baby-Papa Offset.

Die Kleider der Rapperin sprechen eine andere Sprache. Da wird der Bauch kaschiert, wo es geht. Die sonst so sexy gekleidete Sängerin trägt plötzlich Hosenanzüge und ausgestellte Kleider.

"TMZ" rechnet vor, dass Cardis Baby im Sommer auf die Welt kommen soll. Offizielle Bestätigung gibt es dafür natürlich keine. Wohl auch, weil Cardi jeden Job annimmt, den sie bekommen kann. Selbst Todesdrohungen von Gangs hielten sie nicht davon ab, aufzutreten.

Ihr größter Gig in den nächsten Wochen ist am Coachella-Festival. Blöd nur: Das Coachella findet in der ersten Juli-Woche statt. Cardi soll dann ungefähr im 7. Monat sein.

Momentan stellt Cardi unter Hochdruck ihr Album fertig.

Tour im September: Baby ist maximal 2 Monate alt

Im September soll Cardi B. für Bruno Mars die Vorgruppe geben. Ihr Kind wird da wahrscheinlich gerade einmal zwei Monate alt, wenn nicht jünger, sein. Bruno zahlt gutes Geld. 100.000 Dollar soll die Sängerin pro Auftrittsnacht bekommen. Für das Coachella-Festival soll sie den gleichen Betrag erhalten.

